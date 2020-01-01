На фоне протестов в США: Назван самый популярный фильм на Netflix

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Прислуга /Flickr

В библиотеке стриминговой платформы Netflix 1-го июня появилась драма Прислуга, рассказывающая о белой девушке, которая решилась написать книгу о чернокожих горничных, которая должна помочь преодолеть предрассудки. Лента за несколько дней стала самой популярной на сервисе.

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Интерес к фильму оказался повышен на фоне протестов в США против расизма, однако многие зрители и журналисты успели его раскритиковать. Причина в том, что, по словам пользователей Сети, Прислуга повествует о так называемом белом спасителе - когда главным героем выступает белый человек, одолевающий предрассудки и помогающий людям других рас.

Фильм Прислуга все еще остается лидером среди самого популярного контента на Netflix, однако активисты призывают зрителей для самообразования смотреть фильмы, снятые чернокожими режиссерами о чернокожих героях.

Ранее сообщалось о том, что новый боевик от Netflix назвали одним из худших в истории