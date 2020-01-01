Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в тяжелом состоянии

Поделись







Армен Джигарханян /instagram.com/armen.dzhigarkhanyan/

Знаменитый 84-летний актер Армен Джигарханян в очередной раз попал в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщает Telegram-канал Baza, у него случился инсульт, а в данный момент он находится в реанимации.

Читай также: Певицу Ассию Ахат экстренно госпитализировали

Как заявила экс-супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская, до такого состояния его довела другая бывшая жена, Татьяна Власова. Она, по ее словам, спровоцировала ухудшение здоровья Джигарханяна для того, чтобы завладеть его деньгами.

Однако близкий друг актера Артур Согомонян в интервью российскому изданию KP признался, что у никакого инсульта не было.

Читай также: Борис Моисеев прокомментировал слухи о болезни

"Армен Борисович действительно находится в больнице, куда мы его доставили вчера. Но никакого инсульта нет. Ему проводят поддерживающую терапию, проверяют сердце, легкие, почки... Все у него в порядке. Скорее всего, до конца недели он будет находиться на лечении. Затем его выпишут. Весь период самоизоляции он был дома. Никуда не выходил. Строго соблюдался карантин", - резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что умер знаменитый актер Михаил Кокшенов