"Где ты?": Дуэйн Джонсон резко раскритиковал Дональда Трампа

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Дуэйн Джонсон /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Дуэйн Джонсон в своих соцсетях опубликовал видеообращение к президенту США Дональду Трампу. В нем он раскритиковал его действия и призвал стать настоящим лидером в непростое время.

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"Где же тот сострадательный лидер, который подойдет к нашей стране, стоящей на коленях, протянет руку и скажет: "Встань. Встань рядом со мной, потому что я поддержу тебя. Я слышу тебя, я слушаю тебя. И даю тебе слово, что я буду делать все, что в моих силах, до самой смерти, до последнего вздоха, чтобы добиться необходимых изменений, чтобы наконец установить равенство, потому что жизни чернокожих имеют значение". Где же ты?", - обратился актер в Twitter.

Джонсон также добавил, что все жизни имеют значение, однако в этот определяющий, по его словам, момент для Америки, нужно произносить слова о том, что все жизни чернокожих важны.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Дуэйном Джонсоном стал Джуманджи: Новый уровень.

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