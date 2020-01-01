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Монстры и расисты: Вышел трейлер фантастического сериала Страна Лавкрафта

От Джей Джея Абрамса и Джордана Пила
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Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта
/Скриншот с YouTube

Канал HBO представил новый тизер-трейлер одного из самых ожидаемых своих сериалов - Страна Лавкрафта. Он основан на одноименном романе Мэтта Раффа, который через произведения Говарда Лавкрафта рассказывает о жизни чернокожих в 50-ых.

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Сюжет повествует о молодом ветеране корейской войны Аттикусе, его дяде и подруге детства, которые вместе отправились в путешествие по США. Их главная цель - найти отца Аттикуса, но по дороге они встречаются с настоящими монстрами и расистами.

Премьера сериала Страна Лавкрафта запланирована на август. Точная дата пока не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер шпионского триллера Довод от Кристофера Нолана

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