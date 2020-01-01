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В Украине снимут фильм про легендарного художника Малевича

Режиссерское кресло займет Дарья Онищенко
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Малевич
Малевич
/Пресс-служба

В Украине снимут биографическую ленту о легендарном художнике Казимире Малевиче. Его разработкой займется продюсерская компанию 435 Films, режиссерское кресло займет Дарья Онищенко, а сценарий написали Дарья и Анна Паленчук.

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В основе сюжета фильма, получившего название Малевич, будет находится противостояние абстракциониста Малевича с конструктивистом Владимиром Татлиным. Всю свою жизнь эти талантливые мужчины боролись за признание своего творчества, но с приходом успеха за Малевичем стало следить НКВД.

"К сожалению, до сих пор в Украине мало кто знает, что Малевич был не только художником, но и философом, преподавателем, поэтом. Он создал совершенно новую школу искусства, перечеркнул законы прошлого и смело заглянул в будущее. Фильм о его жизни и его творчество должно помочь понять его картины и его вклад в искусство", - заявила режиссер ленты Дарья Онищенко.

Когда выйдет картина о создателе Черного Квадрата, пока что неизвестно.

Напомним, что режиссер Дарья Онищенко получила известность благодаря ленте Истальгия, вышедшей в 2012-ом.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм Племя установил рекорд по просмотрам на YouTube

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