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Названа причина смерти звезды Сумерек Грегори Бойса

Актер вместе со своей девушкой отравился наркотиками
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Грегори Бойс и его девушка
Грегори Бойс и его девушка
/Flickr

В средине мая актера из фильма Сумерки Грегори Тайри Бойса нашли мертвым вместе с его возлюбленной Натали Адепой. Теперь же издание The Hollywood Reporter сообщило о причине смерти пары.

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По информации коронеров, актер и его девушка отравились наркотическими веществами, а именно - фентанилом и кокаином. Примечательно, что рядом с телами пары был обнаружен белый порошок.

Полиция закрыла уголовное дело, переквалифицировав его на несчастный случай.

Ранее сообщалось о том, что умер известный 36-летний украинский джазмен Руслан Егоров

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