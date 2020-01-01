Названа причина смерти звезды Сумерек Грегори Бойса

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Грегори Бойс и его девушка /Flickr

В средине мая актера из фильма Сумерки Грегори Тайри Бойса нашли мертвым вместе с его возлюбленной Натали Адепой. Теперь же издание The Hollywood Reporter сообщило о причине смерти пары.

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По информации коронеров, актер и его девушка отравились наркотическими веществами, а именно - фентанилом и кокаином. Примечательно, что рядом с телами пары был обнаружен белый порошок.

Полиция закрыла уголовное дело, переквалифицировав его на несчастный случай.

Ранее сообщалось о том, что умер известный 36-летний украинский джазмен Руслан Егоров