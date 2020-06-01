$10 млн: Режиссер Звездных Войн пожертвует крупную сумму на борьбу с расизмом

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Джей Джей Абрамс /Getty Images

Знаменитый голливудский режиссер Джей Джей Абрамс вместе со своей киностудией Bad Robot и фондом Katie McGrath & JJ Abrams Family Foundation в течение пяти лет пожертвует десять миллионов долларов на борьбу с расизмом. Об этом сообщается в Instagram компании.

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"Хватит полицейской жестокости. Хватит чрезмерных привилегий. Хватит вежливых разговоров. Хватит белого комфорта. Хватит однобокого доступа. Хватит издеваться над нашими друзьями и коллегами. Хватит быть отстраненными. Хватит несправедливости. Хватит смертей. ХВАТИТ. Корпоративная и частная филантропия никогда не сможет достичь эффекта, необходимого для устранения этих системных неравенств, но те компании и частные лица, которые могут сделать свой вклад, должны делать все, что в их силах, пока этим не займутся наши политические лидеры", - сказано в официальном публикации.

Сообщается, что финансовую поддержку от Bad Robot получат организации Black Lives Matter, Black Futures Lab, Community Coalition, Equal Justice Initiative и Know Your Rights Camp - по 200 тысяч долларов. В будущем также на борьбу с расизмом будет тратиться по два миллиона в год.

Напомним, что последним вышедшим фильмом Джей Джея Абрамса стали Звездные Войны: Скайуокер. Восход.

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