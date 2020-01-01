Генри Кавилл вернется к роли Супермена в киновселенной DC

Поделись







Генри Кавилл в образе Супермена /Flickr

Голливудский актер Генри Кавилл начал переговоры со студией Warner Bros о том, чтобы вернуться в киновселенную DC к роли Супермена. Об этом сообщает издание Deadline.

Читай также: Появились подробности об экшене Миссия Невыполнима 7

Известно, что снова примерить костюм с плащом Кавилл может в одном из грядущих кинокомиксов от DC, среди которых - Аквамен 2, Шазам 2 и Черный Адам. Однако, стоит отметить, что сиквел его сольного фильма под названием Человек из Стали пока запускать не собираются.

Напомним, что в последний раз Кавилл появлялся в образе Супермена в кинокомиксе Лига Справедливости, который низко оценили критики и зрители. В 2021-ом году выйдет его режиссерская версия от Зака Снайдера на стрим-сервисе HBO Max.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Охотников за Привидениями объяснил провал фильма