"Не понравилось": Памела Андерсон раскритиковала новых Спасателей Малибу

Памеле Андерсон не понравились Спасатели Малибу с Дуэйном Джонсоном /instagram.com/therock

Популярная актриса и модель Памела Андерсон, которая стала популярной благодаря культовому сериалу Спасатели Малибу, осталась недовольной его киноадаптацией 2017-го года. Об этом она рассказала в шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen.

По ее словам, первоисточник был лучше и требовал огромных вложений по сравнению с большим кино.

"Мне не понравилось. Попытка сделать фильм из сериала не всегда удачна. Многие фильмы требуют значительного бюджета, легче обходиться меньшими средствами для телевидения. $65 млн - хороший бюджет. Мы сделали наше шоу за $500 тыс", - заявила Андерсон.

Напомним, что полнометражный фильм Спасатели Малибу вышел в 2017-ом году. Главные роли в нем сыграли Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон и Александра Даддарио.

