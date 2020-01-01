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"Не понравилось": Памела Андерсон раскритиковала новых Спасателей Малибу

Звезда сериала не оценила киноадаптацию
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Памеле Андерсон не понравились Спасатели Малибу с Дуэйном Джонсоном
Памеле Андерсон не понравились Спасатели Малибу с Дуэйном Джонсоном
/instagram.com/therock

Популярная актриса и модель Памела Андерсон, которая стала популярной благодаря культовому сериалу Спасатели Малибу, осталась недовольной его киноадаптацией 2017-го года. Об этом она рассказала в шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen.

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По ее словам, первоисточник был лучше и требовал огромных вложений по сравнению с большим кино.

"Мне не понравилось. Попытка сделать фильм из сериала не всегда удачна. Многие фильмы требуют значительного бюджета, легче обходиться меньшими средствами для телевидения. $65 млн - хороший бюджет. Мы сделали наше шоу за $500 тыс", - заявила Андерсон.

Напомним, что полнометражный фильм Спасатели Малибу вышел в 2017-ом году. Главные роли в нем сыграли Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон и Александра Даддарио.

Ранее сообщалось о том, что Памела Андерсон устроилась работать на порносайт

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Спасатели Малибу Дуэйн Джонсон Памела Андерсон раскритиковала критика Все теги
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