"Уродливый год": Режиссер Охотников за Привидениями объяснил провал фильма

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Охотники за привидениями /Flickr

Режиссер Пол Фиг, снявший женскую версию фильма Охотники за Привидениями, нашел очередную причину его провала. Ею он назвал президентские выборы в США в 2016-ом году. Об этом сообщает издание Comic Book.

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По словам Фига, женский состав Охотников долго ожидал своего пришествия на на экраны, учитывая, что у страны восемь лет подряд был афроамериканский президент. "Это безумие, как люди сходят с ума от того, что женщины пытались получить власть, то есть оказаться в положении, к котором они никогда не были. Это был уродливый, уродливый год", - заявил он.

Под своим высказыванием режиссер также имел ввиду слова Дональда Трампа о его фильме: "Теперь они снимают "Охотников за привидениями" с женским составом. Что вообще происходит?".

Напомним, что женская версия Охотников за Привидениями вышла в 2016-ом году. Уже в 2021-ом свет увидит продолжение оригинальных двух частей.

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