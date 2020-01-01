Возвращение в строй: Джонни Депп сыграет культового режиссера Федерико Феллини

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Джонни Депп /Getty Images

Голливудский актер Джонни Депп в последние годы редко снимался в мейнстримном кино, а его имя чаще фигурировало в новостях, связанных со скандальным разводом с Эмбер Херд. Теперь же он снова может вернуться в строй, сыграв легендарного итальянского режиссера Федерико Феллини. Об этом сообщает журнал Hello.

Федерико Феллини /Getty Images

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Фильм будет носить название Черно-белый Феллини, а супругу постановщика Джульетту Мазину может на экране воплотить Пенелопа Крус. Сюжет же расскажет о реальной поездке Феллини в Лос-Анджелес в 1957-ом году на церемонии вручения Оскара. Тогда за два дня до нее он пропал, а создатели ленты пофантазируют, о чем, чем же он мог заниматься.

По информации от инсайдеров, съемки могут начаться в Лос-Анджелесе уже в этом году, а в картине также появятся Александр Скарсгард, Питер Динклейдж и Джейми Фокс.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Джонни Деппом стала драма В ожидании варваров.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто заменит Джонни Деппа в Пиратах Карибского моря 6