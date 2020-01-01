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Вышел долгожданный трейлер финального сезона 13 причин почему от Netflix

Четвертый сезон выйдет уже в июне
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13 причин почему
13 причин почему
/Flickr

Совсем недавно стрим-сервис Netflix объявил, что заключительный четвертый сезон популярного сериала 13 причин почему выйдет уже в июне. Теперь же в Сети появился полноценных трейлер новых серий.

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Сериал рассказывает о проблемах американских школьников, а в центре сюжета - неожиданное самоубийство девочки, которая оставила несколько кассет, где указала причины своего поступка. В последнем сезоне учеников ожидает выпускной. Но все они должны вновь столкнуться с ужасающими секретами и обвинениями.

Все серии четвертого сезона сериала 13 причин почему выйдут 5-го июня на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что военная драма Грейхаунд с Томом Хэнксом выйдет сразу в онлайн

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13 причин почему трейлер финал четвертый сезон 13 причин почему Netflix Все теги
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