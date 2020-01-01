Вышел долгожданный трейлер финального сезона 13 причин почему от Netflix

Четвертый сезон выйдет уже в июне

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13 причин почему /Flickr

Совсем недавно стрим-сервис Netflix объявил, что заключительный четвертый сезон популярного сериала 13 причин почему выйдет уже в июне. Теперь же в Сети появился полноценных трейлер новых серий.

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Сериал рассказывает о проблемах американских школьников, а в центре сюжета - неожиданное самоубийство девочки, которая оставила несколько кассет, где указала причины своего поступка. В последнем сезоне учеников ожидает выпускной. Но все они должны вновь столкнуться с ужасающими секретами и обвинениями.

Все серии четвертого сезона сериала 13 причин почему выйдут 5-го июня на Netflix.

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