Вышел долгожданный трейлер финального сезона 13 причин почему от Netflix
Четвертый сезон выйдет уже в июне
13 причин почему/Flickr
Совсем недавно стрим-сервис Netflix объявил, что заключительный четвертый сезон популярного сериала 13 причин почему выйдет уже в июне. Теперь же в Сети появился полноценных трейлер новых серий.
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Сериал рассказывает о проблемах американских школьников, а в центре сюжета - неожиданное самоубийство девочки, которая оставила несколько кассет, где указала причины своего поступка. В последнем сезоне учеников ожидает выпускной. Но все они должны вновь столкнуться с ужасающими секретами и обвинениями.
Все серии четвертого сезона сериала 13 причин почему выйдут 5-го июня на Netflix.
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