Культовый фильм Лицо со Шрамом получит ремейк

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Лицо со шрамом /Flickr

Работа над новым ремейком культового гангстерского фильма Лицо со Шрамом 1983-го года, который тоже является ремейком одноименной ленты 1932-го, сдвинулась с места. Студия Universal наконец-то определилась с режиссером.

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Выбор постановщика длился несколько лет, однако теперь кресло режиссера займет Лука Гуаданьионо, снявший фильмы Назови меня своим именем и новую Суспирию. Сценарий к ленте написали братья Коэны, а события будут развернуты в Лос-Анджелесе.

Лука Гуаданьино /Getty Images

Кто сыграет главную роль и когда ремейк гангстерской драмы Лицо со Шрамом выйдет на большие экраны, пока что не раскрывается.

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