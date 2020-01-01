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Стало известно, когда выйдет новый фильм по Людям Икс

Многострадальный кинокомикс Новые Мутанты обзавелся новой датой выхода
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Новые Мутанты
Новые Мутанты
/Flickr

Долгожданный блокбастер Новые Мутанты, основанный на ветке комиксов по Людям Икс, неоднократно переносился, отменялся и дорабатывался. Лента должна была выйти в апреле этого года, но теперь релизу помешала пандемия коронавируса. Новая дата премьеры - 28 августа.

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Сюжет расскажет о группе подростков, которые стали пациентами загадочной клиники из-за своих суперспособностей. Все они рассчитывали на помощь, ведь их силы угрожали другим людям, но в итоге стали участниками жестокого эксперимента.

Главные роли в фильме Новые Мутанты сыграли Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Блю Хант и Генри Зага.

Ранее сообщалось о том, что появились первые подробности триллера Иллюзия Обмана 3

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