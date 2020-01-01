Вышел многообещающий трейлер сериала Космические войска от NETFLIX

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Космические войска /Скриншот с YouTube

Авторы популярного ситкома Офис уже в этом месяце выпустят на Netflix новый комедийный сериал под названием Космические войска. В нем снова сыграет главную роль Стив Карелл, а в Сети уже появился полноценный трейлер.

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Сюжет расскажет о космическом подразделении американской армии, которым управляет генерал Марк Марке Нэйрд (по характеру он будет схож с героем Карелла в Офисе). Он получает задание отправить солдат на Луну.

Премьера всех серий сериала Космические войска состоится 29-го мая на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что экшен Эвакуция с Хемсвортом стал хитом на Netflix