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Звезду сериала Кухня госпитализировали: Названа причина

Сергей Лавыгин попал в больницу в Москве
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Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
/Кадр из сериала Кухня

Популярный актер Сергей Лавыгин, наиболее известный по роли повара Сени в комедийных сериалах Кухня и Сеня/Федя, попал в больницу в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

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Известно, что Лавыгин упал возле своего подъезда в воскресенье вечером, 3-го мая. Актер ударился головой, из-за чего и был госпитализирован. При предварительной диагностике медики обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Более подробная информация о состоянии Сергея Лавыгина пока что отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что создатель ужастика про куклу Чаки совершил самоубийство

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Госпитализировали попал в больницу сериал сериалы Кухня Сеня Федя Сергей Лавыгин Все теги
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