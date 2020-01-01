Звезду сериала Кухня госпитализировали: Названа причина

Сергей Лавыгин попал в больницу в Москве

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Сергей Лавыгин /Кадр из сериала Кухня

Популярный актер Сергей Лавыгин, наиболее известный по роли повара Сени в комедийных сериалах Кухня и Сеня/Федя, попал в больницу в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

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Известно, что Лавыгин упал возле своего подъезда в воскресенье вечером, 3-го мая. Актер ударился головой, из-за чего и был госпитализирован. При предварительной диагностике медики обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Более подробная информация о состоянии Сергея Лавыгина пока что отсутствует.

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