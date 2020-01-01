Появились первые подробности о следующих Звездных Войнах

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Звездные Войны /Flickr

Культовая сага Звездные Войны, несмотря на окончание многолетней истории Скайуокеров, будет расширена и продолжена. Так, стало известно, что режиссером следующего эпизода станет Тайка Вайтити, снявший Тора 4 и Кролика Джоджо.

Тайка Вайтити /getty Images

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Также Вайтити поработает и над сценарием грядущего блокбастера совместно с Кристи-Уилсон Кернс, которая приложила руку к 1917. Более детальные подробности о проекте пока что отсутствуют.

Напомним, что это будет уже не первое сотрудничество Тайки Вайтити со вселенной Звездных Войн. Режиссер поставил финальный эпизод сериала Мандалорец.

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