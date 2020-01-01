Появились первые подробности триллера Иллюзия Обмана 3

Поделись







Иллюзия обмана /Flickr

Третья часть популярного криминального триллера Иллюзия Обмана от студии Lionsgate уже запущена в производство. Об этом сообщает издание Variety.

Читай также: Раскрыты сюжетные подробности второго сезона Ведьмака

Известно, что написание сценария доверили Эрику Уоррену Сингеру, который работал над Аферой по-американски. Сюжет картины пока что неизвестен, как и то, кто займет кресло режиссера.

Напомним, что в первых двух частях снимались Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Дэниел Рэдклифф, Марк Руффало, Айла Фишер и Лиззи Каплан. Вернуться ли они к своим образам, пока не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что было опубликовано новое фото со съемок Аватара 2