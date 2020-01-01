Появились первые подробности триллера Иллюзия Обмана 3
Лента уже запущена в разработку
Иллюзия обмана/Flickr
Третья часть популярного криминального триллера Иллюзия Обмана от студии Lionsgate уже запущена в производство. Об этом сообщает издание Variety.
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Известно, что написание сценария доверили Эрику Уоррену Сингеру, который работал над Аферой по-американски. Сюжет картины пока что неизвестен, как и то, кто займет кресло режиссера.
Напомним, что в первых двух частях снимались Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Дэниел Рэдклифф, Марк Руффало, Айла Фишер и Лиззи Каплан. Вернуться ли они к своим образам, пока не уточняется.
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