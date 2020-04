Раскрыты сюжетные подробности второго сезона Ведьмака от NETFLIX

Первый сезон сериала Ведьмак от Netflix подвергся критике из-за того, что нильфгаардцы были показаны в нем в качестве обыкновенных злодеев. Однако шоураннер проекта Лорен Хиссрих раскрыла некоторые сюжетные детали второго сезона, которые должны исправить эту ошибку.

"Не могу дождаться, чтобы лучше раскрыть Кагыра и Фрингилью во втором сезоне. Рассказать, кто они, почему Нильфгаард так важен для них, и каковая их дальнейшая судьба", - написала Хиссрих в своем Twitter-аккаунте.

I can't wait to dig deeper into Cahir and Fringilla in S2... who they are, why Nilfgaard is important to them, and where they'll go from here.... it's one of my favorite parts of the new season. #QuarantineWatchParty #TheWitcher