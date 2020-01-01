Переключиться на мобильную версию

Появились новые подробности о фильме Веном 2 с Томом Харди

Премьеру ленты перенесли из-за пандемии коронавируса
Поделись

Веном
Веном
/Flickr

Премьера долгожданного блокбастера Веном 2 с Томом Харди в главной роли была отложена в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Об этом сообщила студия Sony в своем Twitter-аккаунте.

Читай также: Опубликованы фото со съемок Венома 2

Уточняется, что лента получила подназвание Let There Be Carnage (Да будет Карнаж). Ее снимает режиссер Энди Серкис. Теперь вместо 2-го октября 2020-го премьера сиквела Венома состоится 25-го июня 2021-го.

Ранее сообщалось о том, что Том Харди опубликовал видео со съемок Венома

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Веном перенесли перенос фильма Веном 2 Том Харди Да будет Карнаж коронавирус пандемия карантин covid 19 Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь