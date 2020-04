Появились новые подробности о фильме Веном 2 с Томом Харди

Поделись







Веном /Flickr

Премьера долгожданного блокбастера Веном 2 с Томом Харди в главной роли была отложена в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Об этом сообщила студия Sony в своем Twitter-аккаунте.

Уточняется, что лента получила подназвание Let There Be Carnage (Да будет Карнаж). Ее снимает режиссер Энди Серкис. Теперь вместо 2-го октября 2020-го премьера сиквела Венома состоится 25-го июня 2021-го.

