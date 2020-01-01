Кровь и шпионы: Появились эффектные кадры из триллера Агент Ева с Джессикой Честейн

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Агент Ева /Twitter

В Сети появились первые кадры из шпионского триллера Агент Ева от Тейт Тейлор. Главные роли в ней сыграли Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джина Дэвис и Джон Малкович.

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На кадрах запечатлены главные герои в разных ситуациях. Так, например, Ева в исполнении Честейн на одном снимке предстала с окровавленным лицом, а на другом - в эффектном красном платье.

Сюжет фильма Агент Ева расскажет о женщине, которая в одиночку выполняет самые сложные спецзадания. Но тогда, когда одна операция начинает идти не по плану, Ева решает выйти из игры. И в это время на нее открывают охоту.

Выход Агента Евы запланирован на 31-ое июля 2020-го года.

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