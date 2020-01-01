Переключиться на мобильную версию

Кровь и шпионы: Появились эффектные кадры из триллера Агент Ева с Джессикой Честейн

Выход фильма ожидается в 2020 году
Поделись

Агент Ева
Агент Ева
/Twitter

В Сети появились первые кадры из шпионского триллера Агент Ева от Тейт Тейлор. Главные роли в ней сыграли Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джина Дэвис и Джон Малкович.

Читай также: Том Харди опубликовал видео со съемок Венома

На кадрах запечатлены главные герои в разных ситуациях. Так, например, Ева в исполнении Честейн на одном снимке предстала с окровавленным лицом, а на другом - в эффектном красном платье.

Сюжет фильма Агент Ева расскажет о женщине, которая в одиночку выполняет самые сложные спецзадания. Но тогда, когда одна операция начинает идти не по плану, Ева решает выйти из игры. И в это время на нее открывают охоту.

Выход Агента Евы запланирован на 31-ое июля 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер приключенческой фантастики Артемис Фаул

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Агент Ева кадры кадры из фильма триллер шпионы шпионский триллер Колин Фаррелл Джон Малкович Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь