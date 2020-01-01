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"Сильные побочные эффекты": Жена Тома Хэнкса рассказала о лечении коронавируса

Рита Уилсон рассказала о состоянии, которое у нее было при лечении
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Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон
/Getty Images

Рита Уилсон, жена знаменитого голливудского актера Тома Хэнкса, которая вместе с ним недавно вылечилась от коронавируса Covid-19, рассказала о пройденном лечении. Об этом сообщает CBS.

Уилсон призналась, что температуру им сбивали препаратом от малярии хлорином, а также после приема некоторых лекарств у нее появились серьезные побочные эффекты.

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"Могу лишь сказать вам, что не знаю, помогли ли лекарства, или лихорадка со временем прошла сама. У меня поднялась температура, но хлорохин вызвал очень сильные побочные эффекты. Меня тошнило, было головокружение. Я не могла ходить, чувствовала слабость в мышцах. Думаю, что люди должны быть очень внимательны к этому препарату. Мы не знаем, поможет ли он в этом случае", - призналась жена актера.

Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон
/Getty Images

Кроме этого, она к своим симптомам она добавила озноб, потерю вкуса и запаха, а также боли в теле. Рита Уилсон подчеркнула, что она, скорее всего, заразилась не от Хэнкса, а одновременно с ним. Однако у людей, с которыми они были в близком контакте, Covid-19 не обнаружили.

Напомним, что следующим фильмом с Томом Хэнксом станет драма Грейхаунд.

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