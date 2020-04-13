"Мы вылечились": Звезда Игры Престолов поборол коронавирус COVID-19
Популярный актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в Игре Престолов, стал одним из первых актеров, заявивших о заражении коронавирусом Covid-19. Теперь написал обращение в Instagram, в котором заявил о том, что вылечился от недуга.
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"Мы полностью вылечились и чувствуем себя хорошо… После нескольких недель в карантине и пары дополнительных недель дома у нас больше нет симптомов, с нами наконец все в порядке", - заявил Хивью, добавив, что у него с женой были легкие симптомы вируса. Он также поблагодарил всех за поддержку и выразил соболезнование тем, кто потерял близких из-за этой болезни.
Hi! We are fully recovered and in good health after I was infected by the Cororonavirus, and most likely my wife @grymolvaerhivju After several weeks inn quarantine, and also a couple more indoors after beeing free of all symptoms, we are finally safe and sound. We were lucky to only have mild symptoms of the Covid 19. We send our love and thoughts to all of the people where the virus has hit much harder, and to everyone who has lost their loved ones due to the Cornonavirus. Thank you for all of your support, and please remember to stay vigilant and keep your distance, wash your hands, and most of all ; take care of each other in this strange time. Lots of love from us❤️🙌🏻 #takecare @panoramaagency
Напомним, что Хивью, вероятно, заразился коронавирусом нового типа на съемочной площадке второго сезона сериала Ведьмак, работа над которым после этого приостановилась.
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