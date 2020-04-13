"Мы вылечились": Звезда Игры Престолов поборол коронавирус COVID-19

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Кристофер Хивью и его жена вылечились от коронавируса /Getty Images

Популярный актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в Игре Престолов, стал одним из первых актеров, заявивших о заражении коронавирусом Covid-19. Теперь написал обращение в Instagram, в котором заявил о том, что вылечился от недуга.

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"Мы полностью вылечились и чувствуем себя хорошо… После нескольких недель в карантине и пары дополнительных недель дома у нас больше нет симптомов, с нами наконец все в порядке", - заявил Хивью, добавив, что у него с женой были легкие симптомы вируса. Он также поблагодарил всех за поддержку и выразил соболезнование тем, кто потерял близких из-за этой болезни.

Напомним, что Хивью, вероятно, заразился коронавирусом нового типа на съемочной площадке второго сезона сериала Ведьмак, работа над которым после этого приостановилась.

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