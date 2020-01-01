Корейский сериал от NETFLIX предсказал пандемию коронавируса в 2018-ом

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Сериал Териус у меня за спиной /Flickr

В южнокорейском сериале под названием Териус у меня за спиной, который выходил в 2018-ом году на платформе Netflix, было обнаружено частичное предсказание пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает издание The Independent.

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Известно, что в десятом эпизоде первого сезона сериала упоминается, что вирус поражает дыхательную систему, а его инкубационный период составляет от двух дней до двух недель. Кроме этого, герои говорят о том, что на данный момент нет лекарств и вакцины от него.

Также в сериале призывают людей мыть руки и соблюдать меры предосторожности, а сам вирус называют коронавирусом, однако искусственно модифицированным. Персонажи утверждают, что это - заговор с целью биохимической террористической атаки. Кроме этого, болезнь в фильме передается за пять минут контакта с зараженным, а смертность составляет 90 процентов.

Ранее сообщалось о том, что актер и комик Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса COVID-19