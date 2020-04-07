"Все ломается": Наоми Уоттс пережила нервный срыв из-за карантина

Поделись







Наоми Уоттс /Getty Images

Знаменитая британская актриса Наоми Уоттс поделилась видеороликов в Instagram, на котором продемонстрировала свои бурные эмоции. Виной всему стал карантин.

Читай также: Брюс Уиллис побрил налысо свою дочь

По словам актрисы, за три недели карантина в ее дома произошло много неприятностей с бытовыми приборами. Все это довело ее до нервного срыва. "День карантина №756: когда ваш принтер, пылесос и посудомоечная машина ломаются в один и тот же день…", - написала Уоттс под роликом.

Актрису поддержали и посочувствовали ей коллеги, а подписчики отметили позитивные стороны, подчеркнув, что все остались живы и здоровы.

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер умилил фото, на котором играет в шахматы с осликом