Топ Ган: Мэверик и Тихое Место 2: Когда выйдут перенесенные фильмы

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Paramount назвали новые даты выхода фильмов /Flickr

В связи с пандемией коронавируса Covid-19 мировые киностудии активно отменяют и переносят выходы своих фильмов. Совсем недавно Paramount оставили без дат несколько больших лент, однако теперь объявили, когда их стоит ожидать на больших экранах.

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Сообщается, что хоррор Тихое место 2 теперь выйдет 4 сентября 2020 года. Сразу через неделю, 10 сентября, на экранах появится еще один ужастик - Заклятие 3: По воле дьявола.

Сиквел экшена Топ Ган с Томом Крузом в главной роли переехал на 23 декабре этого же года. А мультфильм Губка Боб 3 увидит свет 31 июля, всего лишь на месяц позже ранее заявленной даты.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали новые даты выхода долгожданных блокбастеров