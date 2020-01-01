Вышел многообещающий трейлер сериала Выжить со звездой Игры Престолов
Сериал выйдет уже в апреле
Выжить/Кадр из трейлера
В Сети появился официальный трейлер долгожданного сериала Выжить, в котором главную роль играют Софи Тернер (Игра Престолов, Люди Икс: Темный Феникс) и Кори Хоукинс (Ходячие Мертвецы). Он выйдет на новой стриминговой платформе 6-го апреля - одновременно с ее запуском.
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Сюжет основан на одноименном романе Алекса Морела о парне и девушке, которые оказались единственными выжившими в горах после крушения самолета. Они познакомились накануне совершенно случайно, а теперь вынуждены выживать, добираясь до цивилизации.
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