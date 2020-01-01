"Это неприятно": Дэниэл Крэйг решил оставить детей без наследства

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Дэниэл Крэйг /Getty Images

Популярный британский актер и исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг признался, что намерен лишить своих детей наследства. Об этом сообщает издание The Sun.

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По словам актера, наследство - это очень неприятно. "Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от всего этого или раздать до того, как я уйду", - объяснил Крэйг свое решение. Стоит отметить, что у него двое детей - 28-летняя дочь от Фионы Лаудон и 2-летняя девочка от Рэйчел Вайс.

Интересно, что за роль в фильме Не время умирать, который выйдет в ноябре этого года, Крэйг получил гонорар размером в 18 млн фунтов стерлингов.

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