"Странные слухи": Барбара Брыльска опровергла новость о борьбе с раком
Актриса прокомментировала информацию
Барбара Брыльска/Facebook
Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что популярная польская актриса и звезда фильма Ирония Судьбы Барбара Брыльска страдает от онкологического заболевая. Однако сама она прокомментировала данную информацию, опровергнув ее.
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"Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие странные слухи", - заявила удивленная Брыльска в интервью телеканалу Звезда.
Напомним, что информация о раке языке у 78-летней актрисы появилась в издании СтарХит.
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