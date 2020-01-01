"Странные слухи": Барбара Брыльска опровергла новость о борьбе с раком

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Барбара Брыльска /Facebook

Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что популярная польская актриса и звезда фильма Ирония Судьбы Барбара Брыльска страдает от онкологического заболевая. Однако сама она прокомментировала данную информацию, опровергнув ее.

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"Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие странные слухи", - заявила удивленная Брыльска в интервью телеканалу Звезда.

Напомним, что информация о раке языке у 78-летней актрисы появилась в издании СтарХит.

Ранее сообщалось о том, что итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса