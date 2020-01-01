У звезды Иронии Судьбы Барбары Брыльской обнаружили рак

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Барбара Брыльска /Facebook

Знаменитая польская актриса и звезда фильма Ирония Судьбы или С легким паром Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием. Как сообщает издание СтарХит, врачи диагностировали ей рак языка.

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Сама же актриса не сильно распространяется о своем недуге, однако отвечает на вопросы спокойно. "Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", - заявила Брыльска.

Кроме этого, стало известно, что в данный момент кинозвезда живет в Варшаве, а также находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. "Я из дома не выхожу, - продолжает актриса. - Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Как проходят дни? Приезжает сын Людвиг, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой", - добавила актриса.

Ранее сообщалось о том, что у звезды Гарри Поттера обнаружили рак третьей стадии