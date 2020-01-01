Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса COVID-19
По всему миру из-за пандемии коронавируса Covid-19 отменяются или переносятся самые разные мероприятия - от больших до маленьких. Эта тема коснулась и 73 кинофестиваля в Каннах, которых должен был пройти с 13 по 23 мая.
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"Во время мировой эпидемии мы не забываем о жертвах COVID-19 и поддерживаем всех, кто сражается с болезнью. Сегодня мы решили: Каннский фестиваль невозможно провести в запланированные дни", - сказано в официальном заявлении.
В данный момент организаторы международного киносмотра с министерством здравоохранения Франции и мэрией Канн. Предположительно, фестиваль перенесут на июнь-июль этого года.
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