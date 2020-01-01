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Парализовало тело: На съемках сериала Бэтвумен произошел несчастный случай

На ассистентку упал ковш погрузчика
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Бэтвумен
Бэтвумен
/Flickr

На съемках популярного сериала Бэтвумен от канала CW произошел несчастный случай. Как сообщает издание Deadline, на 30-летнюю помощницу съемочной группы Аманду Смит упал ковш погрузчика, в результате чего она оказалась парализована.

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Известно, что инцидент произошел в Ванкувере, когда женщина не услышала движение машины из-за стороннего шума. На ее голову опустился ковш, что привело к травмам позвоночника, в том числе - к разрыву позвонков. У Смит парализовало тело ниже пояса, а ее родственники организовали сбор средств на лечение на сайте GoFundMe.

Стоит отметить, что несчастный случай произошел за два дня до того, как съемки второго сезона Бэтвумен были остановлены из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Ранее сообщалось о том, что Джеки Чан заявил, что был 200 раз близок к смерти

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