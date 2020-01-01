Том Круз вернулся к трюкам: Появились фото со съемок Миссии Невыполнимой 7
Еще несколько недель назад из-за вспышки коронавируса в Италии были заморожены съемки боевика Миссия Невыполнима 7 с Томом Крузом. Однако теперь Daily Mail поделились свежими снимками со съемочной площадки, расположенной уже в Великобритании.
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На фотографиях запечатлен Том Круз, выполняющий трюки на мотоцикле. К слову, делает он это снова самостоятельно. Кроме этого, его также застали и сидящим в двух автомобилях, а рядом с ним присутствовала актриса Ребекка Фергюсон.
Сайт Collider связался с членами съемочной группы ленты и узнал, правда ли возобновлены съемки. Как оказалось, в данный момент происходит тестирование установок для трюков.
Напомним, что выход седьмой части серии боевиков Миссия Невыполнима запланирован на 22 июля 2021 года.
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