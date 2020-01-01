Бьет рекорды по просмотрам: Фильм Заражение предсказал коронавирус

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Заражение /Flickr

Фильм Стивена Содерберга под названием Заражение вышел в 2011-ом году, а главные роли в нем сыграли Джул Лоу, Лоренс Фишберн, Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Гвинт Пэлтроу, Майкл Дуглас и другие. В свое время он не сыскал должной популярность, однако за последние недели стал самой просматриваемой лентой в интернете, бьющей все рекорды.

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Все дело в том, что в фильме зрители рассмотрели предсказание пандемии коронавируса Covid-19. Только в Заражении речь идет о вирусе MEV-1, распространившемся из Китая в США. В данный момент лента является самой востребованной у Warner Brothers, однако по популярности в целом ее опережает лишь франшиза Гарри Поттер.

О чем фильм Заражение? - Внимание, спойлеры!

В ленте героиня Гвинет Пэлтроу заражется MEV-1 через рукопожатие. Происходит это в Гонконге от повара ресторана, приготовившего свинину, которая, в свою очередь, была заражена от летучей мыщи.

Как и коронавирус, болезнь в ленте поражает дыхательные пути человека.

Город Чикаго по сюжету оказывается в зоне карантина. Такой изначально стал Китай, а теперь - многие города в мире, включая Киев.

MEV-1 подобно коронавирусу может передаваться при близком контакте с людьми или прикосновении к зараженным поверхностям.

В фильме вирус за месяц убивает примерно 26 миллионов человек, что, к счастью, даже близко не схоже со смертностью от COVID-19 (около 7 тысяч).

Ранее сообщалось о том, что Идрис Эльба и звезда Игры Престолов заразились коронавирусом