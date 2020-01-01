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В дом к Дженнифер Лоуренс незаконно ворвалась фанатка

Девушка хотела познакомиться с актрисой
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Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
/Getty Images

В имение популярной оскароноской актрисы Дженнифер Лоуренс неожиданно пробралась ее 23-летняя поклонница. Проникнуть в помещение ей удалось без проблем, однако там ее быстро поймала охрана. Об этом сообщает издание TMZ.

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Известно, что инцидент произошел 15-го марта примерно в 21:15, когда Лоуренс находилась сама в доме. В поместье не были закрыты двери, поэтому фанатка попала внутрь, где ее остановили и вызвали полицию охранники. Девушка заявила, что не имела никаких злых намерений, а лишь хотела встретиться и познакомиться с актрисой.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Дженнифер Лоуренс стал кинокомикс Люди Икс: Темный Феникс, где она сыграла Мистик.

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