"Это облегчение": Том Хэнкс с женой прошли лечение от коронавируса
Их выписали из больницы
Том Хэнкс и Рита Уилсон/Getty Images
Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, у которых был обнаружен коронавирус, прошли курс лечения в больнице. Теперь же их выписали, и семья находится в самоизоляции, арендовав дом в Австралии. Об этом сообщает CNN.
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Кроме этого, их сын Чет в видеообращение рассказал о состоянии родителей. "Мои родные быстро восстанавливаются, они уже не в госпитале. Конечно, они все еще находятся на домашнем карантине, однако чувствуют себя уже значительно лучше. Так что это облегчение", - подчеркнул он.
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