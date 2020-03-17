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"Это облегчение": Том Хэнкс с женой прошли лечение от коронавируса

Их выписали из больницы
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Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон
/Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, у которых был обнаружен коронавирус, прошли курс лечения в больнице. Теперь же их выписали, и семья находится в самоизоляции, арендовав дом в Австралии. Об этом сообщает CNN.

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Кроме этого, их сын Чет в видеообращение рассказал о состоянии родителей. "Мои родные быстро восстанавливаются, они уже не в госпитале. Конечно, они все еще находятся на домашнем карантине, однако чувствуют себя уже значительно лучше. Так что это облегчение", - подчеркнул он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от 𝗖𝗛𝗘𝗧 𝗛𝗔𝗡𝗞𝗦 🇯🇲 (@chethanx)

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