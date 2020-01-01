Бладшот с Вином Дизелем установил антирекорд по кассовым сборам

Поделись







Бладшот /Flickr

Американский кинопрокат значительно пострадал от вспышки коронавируса Covid-19, в результате которой закрываются кинотеатры, зрители не посещают сеансы, а фильмы собирают рекордно маленькие суммы. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, обладателем антирекорда по бокс-офису стал боевик Бладшот.

Читай также: Рецензия на фильм Бладшот

Фантастический боевик с Вином Дизелем собрал в первый уикенд в Америке всего-навсего 9,3 миллиона долларов, а также $13 млн в мире. Однако, стоит отметить, что премьера ленты во многих странах, в том числе и в Украине, была перенесена.

У диснеевского мультфильма Вперед дела обстоят немного лучше, ведь он вышел в прокат на неделю ранее. Сейчас его мировые сборы составляют более 100 миллионов долларов, однако пока что это один из худших результатов студии.

Ранее сообщалось о том, что у актрисы Ольги Куриленко был обнаружен коронавирус