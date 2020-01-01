23 года тюрьмы: Вайнштейн попал в больницу после оглашения приговора

Осужденный продюсер отправился не за решетку, а в госпиталь

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Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы /Getty Images

Скандальный голливудский экс-продюсер Харви Вайнштейн на последнем судебном заседании получил 23 года тюремного заключения. Однако после оглашения приговора ему стало плохо, в результате чего он был госпитализирован. Об этом сообщает CNN.

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Представитель осужденного заявил, что тот спустя несколько часов после судебного заседания почувствовал острую боль в груди. Его отправили в госпиталь Bellevue на Манхэттене, где он пробудет до тех пор, пока будут проверять его здоровье.

Напомним, что Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу.

Ранее сообщалось о том, что с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах