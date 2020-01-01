"Должна быть убита": Харви Вайнштейн угрожал расправой Дженнифер Энистон

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Дженнифер Энистон /Getty Images

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный до тюремного заключения, 31-го октября 2017-го года отдал письменный приказ об убийстве актрисы Дженнифер Энистон. Об этом стало известно из более тысячи страниц документов, попавших в руки прессы.

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В письме экс-продюсера было написано: "Джен Энистон должна быть убита". Такое распоряжение он отдал после того, как журналист National Enquirer начал расследование о домогательствах Вайнштейна к актрисе. Тот попросил у продюсера дать ему комментарий, но получил отказ.

Представители Энистон, в свою очередь, заявили о том, что материал сотрудника National Enquirer является вымыслом, а угроз от продюсера, как и домогательств, никогда не было.

Напомним, что последним вышедшим проектом с Дженнифер Энистон стал сериал Утреннее шоу, в котором она сыграла одну из главных ролей.

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