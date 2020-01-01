"Из-за денег": Звезда сериала Сваты отказалась сниматься в седьмом сезоне

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Сваты /Кадр из сериала

Актриса Людмила Артемьева, сыгравшая одну из главных ролей в популярном сериале Сваты, не вернется в седьмом сезоне. Об этом в своем интервью рассказала ее коллега по площадке Татьяна Кравченко.

Людмила Артемьева в сериале Сваты /Кадр из сериала

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По словам актрисы, сыгравшей Валентино Будько, Артемьева отказалась от участия в продолжении после разногласий с продюсерами, которые появились из-за размера гонораров. "Вроде что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь", - рассказала Кравченко.

Напомним, что выход седьмого сезона сериала Сваты запланирован на 2020-ый год. Точная дата не объявлена.

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