Горячие мамочки: как зрелые красавицы соблазняли молодых парней

Поделись







Горячие мамочки /Пресс-служба

5 марта в украинских кинотеатрах стартовала отвязная французская комедия про зрелых мамочек и молодых юношей - "Горячие мамочки".

Читай также: Кинопремьеры недели

Сесиль (Виржини Ледуайен), Соня (Мари-Жозе Кроз) и Элиз (Аксель Лафон) - три подруги детства. У одной из них есть дом на Лазурном Берегу, который в скором времени будет выставлен на продажу. У женщин есть всего несколько дней на то, чтобы подготовить жилье к торгам и забрать оттуда все личные вещи.

Для этого подружки берут отпуск и отправляются на побережье. Но предстоящие хлопоты оборачиваются интересным неожиданным летним приключением: они встречают трех молодых парней. Молодые люди пытаются обратить на себя внимание трех зрелых, ярких и свободных красавиц и соблазнить их. А те, в свою очередь, готовясь к игре, начинают все больше осознавать свои силы, опыт и смелость. Эти отношения ломают все стереотипы и запреты.

Горячие мамочки /Пресс-служба

Интересные факты!

Читай также: Что посмотреть на 8 марта

Виржини Ледуайен вернулась в комедийные актрисы спустя десять лет после "Зануды" (2008).

Комедию "Горячие мамочки" сняла французская актриса Аксель Лафон. Для нее это - режиссерский дебют.

"Горячие мамочки" в украинском прокате с 5 марта!

Ранее сообщалось о том, что премьеру боевика Бонд 25 перенесли из-за коронавируса