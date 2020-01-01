Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале Властелин Колец
Проект от AMAZON пополнился главным актером
Властелин Колец/Flickr
Долгожданный сериал Властелин Колец от студии Amazon не так давно потерял исполнителя главной роли Уилла Поултера. Однако теперь продюсеры все же нашли ему замену - им станет Максим Болдри.
Максим Болдри/instagram.com/maximbaldry/
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В данный момент не сообщается, роль какого персонажа достала Болдри, однако одно известно точно - его герой будет одним из центральных. Стоит отметить, что Максим Болдри снимался ранее в сериалах Молокососы, Холлиокс и других.
Выход сериала Властелин Колец запланирован на 2021-ый год.
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