Создатели Звездных Войн 9 раскрыли тайну о главном злодее

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Звездные Войны: Скайуокер. Восход /flickr

Девятый и заключительный эпизод космической саги Звездные Войны вышел в конце 2019-го года, а главным злодеем неожиданно для многих фанатов в нем стал Имепаратор Палпатин, который восстал из мертвых. Его необычное возвращение все же объяснили создатели в официальной книге по фильму.

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Известно, что новеллизация Скайуокера. Восход уже была представлена, однако в продажу поступит лишь 17-го марта. Ее издают Lucasfilm Publishing, поэтому книга считается каноничной и все, что в ней сказано, повлияет на будущее франшизы. Именно в ней утверждается, что дух Палпатина был перенесен в новую оболочку с помощью тайных знаний ситхов. Клонированное тело все же оказалось слабым для сил Императора, поэтому и были использованы сложные технологии для его жизнеобеспечения.

Напомним, что фильм Звездные Войны: Скайуокер. Восход собрал в прокате более миллиарда долларов, однако был разгромлен критиками.

Ранее сообщалось о том, что раскрыты детали новых Звездных Войн