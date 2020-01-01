Криминал, эльфы и гномы: Вышел захватывающий трейлер фильма Артемис Фаул от Disney

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Артемис Фаул /Flickr

В Сети появился долгожданный трейлер нового фантатическо-фэнтезийного фильма от Disney под названием Артемис Фаул. Его снял режиссер Кеннет Брана, а сама лента может стать началом сказочной франшизы, которая сможет посоревноваться в популярности с Гарри Поттером.

Постер фильма Артемис Фаул /Пресс-служба

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Сюжет расскажет о 12-летнем подростке-антигерое, который является потомком семейства легендарных преступников. Он уже достиг высокого уровня злодейского мастерства, а однажды Артемис узнает о мифическом подземном мире, где живут эльфы, гномы и прочие сказочные существа. И у них он похитил золото, открыв на себя охоту сразу со стороны обоих миров.

Фильм Артемис Фаул выйдет в украинский прокат 28-го мая 2020-го года.

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