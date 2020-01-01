Экшен-блокбастер Форсаж 9 пополнился звездным актером - СМИ

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Форсаж 9 /Flickr

Хотя съемки девятой части гоночной франшизы Форсаж уже подошли к концу, а лента находится на этапе пост-продакшена, в ней все еще может сняться голливудский актер Бен Стиллер. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на собственные источники.

Бен Стиллер /Getty Images

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Сообщается, что актер приступит к съемкам в ближайшее время, однако неизвестно, насколько большой будет его роль и продолжит ли он свое участие в серии дальше. Вероятно, в девятом фильме его появление ограничится лишь камео.

Напомним, что боевик Форсаж 9 выйдет в украинский прокат 21-го мая 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что изменившийся Сталлоне показал видео со съемок супергеройского экшена