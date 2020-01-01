Блондин с бородкой: Бен Аффлек изменил внешность для фильма Последняя Дуэль

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Бен Аффлек /Getty Images

В Сети появились свежие кадры со съемок новой исторической драмы Ридли Скотта под названием Последняя Дуэль, где главные роли играют Адам Драйвер, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Их опубликовало издание Daily Mail.

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На снимках можно рассмотреть, как изменил ради роли свою внешность Аффлек-старший - он перекрасился в блондина и отрастил бороду, которой тоже изменил цвет. На лице Дэймона также появилась растительность, а Драйвер предстанет в кадре с распущенными длинными волосами и усами с короткой бородкой.

Лента расскажет о друзьях, которые станут врагами во Франции 14-го века. Рыцарь Жан де Карруж возвращается с войны и узнает, что его жену изнасиловал Жак Ле Гри. И ради мести он обращается к королю, но им предстоит сойтись в решающей дуэли. Премьера фильма Последняя Дуэль состоится 25-го декабря 2020-го.

Напомним, что увидеть Бена Аффлек на больших экранах можно будет уже 7-го мая в фильме Вне игры.

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