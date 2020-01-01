Вышел многообещающий трейлер сериала от создателя Ла-ла Ленда

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Водоворот /Скриншот из трейлера

В последнее время режиссер Дэмьен Шазелл, снявший Одержимость и Ла-ла Ленд, работал над сериалом для Netflix под названием Водоворот. Премьера первых серий состоялась на Берлинском кинофестивале, а теперь же в Сети появился первый тизер-трейлер и постеры проекта.

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Сюжет расскажет о пианисте из Нью-Йорка, который живет в Париже и владеет частью неприбыльного клуба. У него сложные отношения со своей девушкой, он скрывается от прежней славы, а однажды в его жизни появляется его пятнадцатилетняя дочь.

В сериале Водоворот будет восемь серий. Все они выйдет на Netflix 8-го мая.

Ранее сообщалось о том,что вышел захватывающий трейлер фильма Номера Олега Сенцова