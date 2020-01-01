Злодеи без Айфона: Режиссер фильма Достать Ножи рассекретил запрет Apple

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Райан Джонсон /Getty Images

Голливудский режиссер Райан Джонсон, снявший восьмые Звездные Войны и детектив Достать Ножи, в свежем видеоролике для Vanity Fair сделал откровенное признание - он рассказал, что злодеям в кино нельзя пользоваться Айфонами.

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"Я не уверен, стоит ли мне говорить такое или нет", - начал свой рассказ постановщик. - "Нет, я не имею в виду что-то развратное или тому подобное, просто мне это аукнется… В Apple разрешают пользоваться iPhone в кино, но плохим ребятам нельзя попадать в кадр с iPhone, что имеет важное значение, если вы когда-либо смотрели детективы", - признался Джонсон.

"Любой кинематографист, у которого есть злодеи в картине, наверняка желает мне смерти прямо сейчас", - добавил режиссер, намекая на то, что теперь в детективах, действие которых разворачивается в современном мире, зрителям будет намного проще угадывать, кто же является истинным злодеем.

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Напомним, что фильм Достать Ножи вышел в 2019-ом году и заработал в прокат более 300 миллионов долларов при бюджете в $40 млн.

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