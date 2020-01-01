"Дело во взрывах": Съемки Матрицы 4 нанесли ущерб Сан-Франциско

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Матрица /Flickr

В американском городе Сан-Франциско в данный момент проходят съемки четвертой части Матрицы, фото и видео с которых уже утекали неоднократно в Сеть. Они закончатся уже в это воскресенье, 1-го марта, но сам процесс уже смог навредить городу и об этом рассказали сами его жители.

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Представитель одной из рекламных компаний Сан-Франциско рассказал, что во время съемок взрывов и прочего экшена повредились наружные вывески. "Мы просто увидели оплавившийся пластик и не поняли, что случилось. Связались с менеджером и выяснили, что дело во взрывах для фильма", - признался он, добавив, что замена обошлась в две тысячи долларов.

Съемки фильма Матрица 4 /Twitter.com

"Это цена бизнеса. Все хорошо, пока они соблюдают технику безопасности. А так всякое может случиться. Если они покроют стоимость повреждений, то я, наверное, не против", - рассказала жительница Мариэнн Сарразин.

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А девушка Кэроли Дикенсон, работающая в одном из офисов, отметила, что видела вертолет прямо около их окна. "Когда я посмотрела в окно и поняла, как близко находится вертолет, то подумала: о, надеюсь не будет как в Крепком орешке, когда вертолет врезался в здание", - рассказала она, отметив, что кинематографисты были осторожны.

Фильм Матрица 4 выйдет на экраны кинотеатров 21-го мая 2021-го года.

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