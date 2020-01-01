Вышел новый трейлер долгожданного хоррора Тихое Место 2

Фильм выйдет в прокат в марте этого года

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Тихое место 2 /Скриншот из трейлера

Студия Paramount опубликовала новый трейлер долгожданного хоррора Тихое Место 2, в котором главную роль исполняет Эмили Блант. Он идет одну минуту и называется Борьба (Fight).

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В ролике показано, как семья главной героини спасается бегством от преследуемого их ужаса, связанного с монстрами, реагирующими на звуки. Также здесь демонстрируется их встреча с новыми выжившими и хаос, который наступил в постапокалиптическом мире.

Хоррор Тихое место 2 выйдет в украинских кинотеатрах уже 19-го марта.

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер нового фильма про Джеймса Бонда