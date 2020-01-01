Вышел новый трейлер долгожданного хоррора Тихое Место 2
Фильм выйдет в прокат в марте этого года
Тихое место 2/Скриншот из трейлера
Студия Paramount опубликовала новый трейлер долгожданного хоррора Тихое Место 2, в котором главную роль исполняет Эмили Блант. Он идет одну минуту и называется Борьба (Fight).
Читай также: Названы самые ожидаемы фильмы 2020 года
В ролике показано, как семья главной героини спасается бегством от преследуемого их ужаса, связанного с монстрами, реагирующими на звуки. Также здесь демонстрируется их встреча с новыми выжившими и хаос, который наступил в постапокалиптическом мире.
Хоррор Тихое место 2 выйдет в украинских кинотеатрах уже 19-го марта.
Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер нового фильма про Джеймса Бонда